İstanbul'un bazı bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili oluyor. Bölgenin gün boyu çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yüksek kesimlerde kar ve yağmur

Yağışların, İstanbul'un batı kesimleri ile akşam il genelinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Gece saatlerinde başlayan yağmur kent genelinde etkili olurken, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülüyor.

Kar yağışı özellikle Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Arnavutköy'ün bazı bölgelerinde etkili oluyor.

Yağışlar trafiği olumsuz etkiledi

Bu bölgelerde zaman zaman tipi şeklinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle yolda yürümeye çalışan vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

Anadolu Yakasında ise Maltepe'nin yüksek kesimleri Gülsuyu ve Başıbüyük ile Kartal Aydos Ormanı civarında kar yağışı görülüyor.

İstanbul trafiğinin de olumsuz etkilendiği yağışlar nedeniyle saat 12.45 itibarıyla kentin trafik yoğunluğu yüzde 63 olarak kayıtlara geçti.