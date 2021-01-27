Bursa'daki lodosun saatteki hızı 80 kilometreye çıktı. Vatandaşlara zor anlar yaşatan fırtınada 4 iş yerinin çatısı uçarak 19 aracın üzerine düştü, maddi hasara neden oldu.

Yoldan geçen bir vatandaş da kopan çatı parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandı. Kameralara yansıyan görüntüler, lodosun neden olduğu tahribatı gözler önüne serdi.

[Fotoğraf: DHA]

Görüntülerde, fırtınanın etkisiyle bölgede bulunan dükkanların önündeki malzemelerin çevreye saçıldığı ve araç parçalarının havada uçtuğu anlar yer alıyor. Vatandaşların da yaralanmamak için kendilerini korumaya çalıştığı anlar da görüntülere yansıdı.