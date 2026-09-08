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Türkiye
AA 08.09.2026 10:33

122 milyon liralık şirket vurgununda 19 şüpheli gözaltında

İstanbul'da çalıştığı şirketin ödemelerini kendisine ve başka kişilere ait banka hesaplarına aktararak yaklaşık 122 milyon liralık zarara yol açtığı belirlenen muhasebecinin de aralarında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

122 milyon liralık şirket vurgununda 19 şüpheli gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, bir şirkette muhasebe personeli olarak görev yapan M.A'nın, son yıllarda şirkete yapılan ödemeleri kendisine ve diğer şüphelilere ait banka hesaplarına aktardığı tespit edildi.

Şirketi yaklaşık 122 milyon lira zarara uğrattığı belirlenen M.A. ile şüpheli para trafiği bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstanbul, Sinop ve Tokat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, M.A'nın da aralarında olduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, tüfek ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

Şüphelilerin banka hesapları bloke edilirken, 5 taşınmaz ile 12 araca el konuldu.

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