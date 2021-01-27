Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 12:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de kumar oynayan 52 kişiye 343 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de kısıtlamayı ihlal ederek kumar oynayan 52 kişiye toplam 343 bin 724 lira ceza uygulandı.
Egemenlik ve Gökdere mahallelerindeki 2 işletmede kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Adreslerde 52 kişiye kumar oynadıkları, kapalı alanda sigara içtikleri, maske takmadıkları, sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlaması kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 343 bin 724 lira para cezası verildi.
Ekipler, işletme sahipleri N.A. ve L.Ö. ile çalışanlar R.Ö, B.A, Y.İ. ve O.K. hakkında adli işlem başlattı.
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