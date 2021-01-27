Orta Karadeniz'de rüzgarın, bugün öğle saatlerinden itibaren etkili olması, akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Fırtına, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedecek.

Doğu Akdeniz'de de rüzgarın, akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yarın gece saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Bolu Dağı için de uyarı yapıldı

Bugün akşam ve gece saatlerinde Bolu Dağı geçişi başta olmak üzere Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ankara'nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde görülecek kar yağışlarının yer yer 5-15 santimetre kar örtüsü bırakması bekleniyor.

Bu nedenle ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.