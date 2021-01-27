Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca 12 Ağustos 2020'de İnegöl'deki bir fabrikada meydana gelen kundaklamanın faili olarak yakalanan ve DEAŞ adına bombalı eylem hazırlığı yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu M.A. ile ona yardım ettiği öne sürülen Suriyeli A.A. ile ilgili soruşturma tamamladı.

Savcılıkça, M.A. hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme", "nitelikli mala zarar verme" ile "gece iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 43 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianamede, A.A. hakkında da "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Canlı bomba malzemeleri ve örgüt videoları ele geçirildi

Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ilçedeki 5 kundaklama olayını DEAŞ adına yaptığını anlatan sanığın, çalıştığı fabrikadaki odasında yapılan aramada, gizli bölmelerde patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ve canlı bomba yeleği için dikime hazır kumaş parçaları bulundu.

Türkiye'ye 3 yıl önce kaçak yollarla gelen ve bir tanıdıkları tarafından getirildikleri İnegöl'de işe giren M.A'nın cep telefonu incelendi.

Terör örgütüyle ilgili çok sayıda görsel materyal bulunduğu bilgisine yer verilen iddianamede, telefon dosyalarında el yapımı patlayıcı hazırlanmasına yönelik videolara da rastlandı.

Örgüt kamplarındaki eğitimleri anlattı

M.A, iddianamedeki ifadesinde, 2016'da katıldığı terör örgütünün kamplarında aldığı silah ve bomba eğitimleri hakkında bilgiler verdi.

Eğitimler sırasında 4-5 kişinin canlı bomba eylemine katılmak için yanlarından ayrıldığını anlatan M.A, bu teklifin kendisine de geldiğini ancak kabul etmediğini ileri sürdü.

M.A'nın DEAŞ'ın hiyerarşik yapısı içerisine girip elebaşların emir ve talimatlarına uygun hareket ettiği vurgulanan iddianamede, bu şekilde şüpheliyle örgüt idaresi arasında üyelik için gerekli bulunan organik bağın kurulduğu anlatıldı.

İddianamede, sanığın DEAŞ adına yaptığı kundaklama eylemlerinin görüntülerini sosyal medya hesabından örgüt elebaşlarının bulunduğu gruba gönderdiği kaydedildi.