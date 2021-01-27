Edirne'de kar yağışı etkili olurken, Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa ülkelerine gitmek üzere yola çıkan yük dolu tırlar, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki park alanlarında ve yol boyunca yoğunluk oluşturdu.

Sınırda, 1400 tır çıkış yapmak için beklerken, yetkililer, yoğunluğun ihracatın artmasından kaynaklandığını söyledi.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçen yıl ocak ayında günlük 950 tır çıkış yaparken, bu sayının yılın ilk ayı henüz bitmeden 1200'e kadar çıktığı açıklandı.

"Avrupa ülkelerine göre ihracatta çok iyiyiz"

13 tırla sürekli Bulgaristan'a izolasyon malzemesi taşıdıklarını söyleyen tır şoförü Hüseyin Sofuoğlu şöyle konuştu:

"Bulgaristan'a izolasyon malzemesi götürüyorum. 3 gündür park alanında bekliyorum. Sıra aldık, 35 saattir mesaj gelmesini bekliyorum. Yollar karla kaplı. Avrupa ülkelerine göre, Türkiye ihracatta çok iyi durumda. Biz sadece Bulgaristan’a çalışmamıza rağmen 13 aracımız dolu gidip, boş geliyor. Yani oradan mal almayı dahi beklemiyoruz. Bu yoğunluk olmasa biz boş dönemeyiz, nakliyat bizi kurtarmaz. Yani Allaha şükür işlerimiz çok iyi."

"Kar, kış, kıyamet bizi etkiliyor ama yapacak bir şey yok"

Danimarka'ya çiçek götüren tır sürücüsü Murat Bingöllü, “Danimarka’ya çiçek götürüyorum. Gece saat 05.00 civarında geldim. Sıram geldi ve şimdi çıkış için gidiyorum. Kar, kış, kıyamet bizi etkiliyor ama yapacak bir şey yok, işimiz bu. Toplam 10 ton çiçek var aracımda ve bir an önce bunları götürüp, teslim etmem gerekiyor" dedi.

"Yılbaşından bu yana ihracat arttı"

Belçika'ya tekstil malzemesi taşıyan tır sürücüsü Mehmet Gelici, yılbaşından bu yana ihracatta artış olduğunu söyledi:

"Yaklaşık 35 saattir burada çıkış için bekliyorum. Yılbaşından bu yana ihracat arttı. Avrupa ülkelerinde ihraç ürünlerimize talep arttı ve bu yüzden her geldiğimizde 1,5- 2 gün çıkış için bekliyoruz."