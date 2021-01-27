Bursa'da yaşayan 80 yaşındaki A.B, Osmangazi ilçesindeki bir arsasını satılığa çıkardı. Satıcı ile arsayı satın almak için irtibata geçen şüpheliler, A.B'nin yaşlılığından da faydalanarak çeşitli yöntemlerle ona ait 6 arsa için satış vekaletnamesi çıkardı.

20 milyon liralık haksız kazanç sağladılar

Söz konusu arazileri kısa süre içinde satan zanlılar bu yolla 20 milyon lira haksız kazanç elde etti. Dolandırıldığını anlayan A.B'nin şikayeti üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Bursa, Balıkesir ve Konya'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, M.Y, V.A, B.B.A, S.G, Ö.G, A.O.S, M.Ö, R.G, H.B, M.K, E.D, E.C.D, M.İ, Ö.K, Ö.F.D. ve S.K'yi gözaltına aldı.

Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda tapu senedi, başka kişiler adına nüfus kayıt örnekleri ve tapu kaydı sorguları ele geçirildi.