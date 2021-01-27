İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, yasa dışı yollardan ülkeye getirilen ilaç ve nargile tütününün Kayseri'de piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Merkez Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.

Operasyonda, Sağlık Bakanlığının ruhsat vermediği ve menşei belli olmayan farklı markalarda 4 bin 68 ilaç ile 273 kilogram tütün bulundu.

Olayla ilgili, A.E.E. ve Z.K. gözaltına alındı.