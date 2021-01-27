Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 17:16Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Silahlı soyguncuyu kovalayan kadın kamerada
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde döviz bürosu işleten Nuray Yıldız, iş yerinde silahlı soygun girişiminde bulunan kişiyi, altın çekme makinesiyle kovaladı. O anlar kameraya yansıdı.
Olay, Cumhuriyet Caddesi'nde bir döviz bürosunda meydana geldi.
Montunun şapkasnı başına geçirip yüzünü de atkıyla örten kişi, Nuray Yıldız'ın işlettiği dövüz bürosuna girdi. Büroya girer girmez Yıldız’a silah doğrultan kişi, "Paraları poşete koy” dedi.
Durum karşısında paniğe kapılan Nuray Yıldız, altın çekme makinesiyle soyguncuya vurmaya çalıştı. Neye uğradığını şaşıran soyguncu, koşarak döviz bürosundan çıktı.
Şüphelinin peşinden giden Yıldız, elindeki altın çekme makinesini soyguncuya fırlattı.
Soygun girişimi ve iş yeri sahibinin soyguncuya direndiği anlar kameraya yansıdı.
Polisin olayla ilgili incelemesi devem ediyor.
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