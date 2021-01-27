Balıkçılar, avcılık için belirlenen boya gelmesiyle bu geceden itibaren ağlarını atabilecek. Sona eren hamsi avı yasağıyla tezgahların yakında dolması bekleniyor.

Hamsinin boyunun avcılık için yasal sınır olan 9 santimetrenin altında olması sebebiyle av yasağı getirilmişti.

3 haftalık yasak bu gece bitiyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kararıyla İstanbul Boğazı ve Karadeniz'in büyük bölümünde hamsi avcılığı durduruldu.

Yaklaşık 3 hafta süren yasağın sonuna gelindi. Balıkçılar hamsi için yeniden 'vira bismillah' demeye hazırlanıyor.

[Fotoğraf: AA]

Fiyatların düşmesi bekleniyor

Tüketici de yasak boyunca buzhanelerden piyasaya sürülen ve fiyatı yüksek olan hamsinin ucuzlamasını bekliyor.

30-35 lira seviyesinde satılan hamsinin yasağın kalkmasıyla birlikte 15-20 TL civarına düşmesi tahmin ediliyor.

Avlanma standartlarına ulaşan hamsi yasağın sona ermesiyle balıkçıların ağlarını dolduracak. Ardından da önce tezgahlardaki sonra da sofralardaki yerini alacak.