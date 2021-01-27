Hamsi avı yasağı bu gece bitiyor
Yaklaşık 3 hafta süren hamsi avı yasağı bu gece itibariyle kalkıyor. Kar soğuğuyla lezzetlenip uygun boya gelen hamsi, kısa sürede tezgahtaki yerini alacak.
Balıkçılar, avcılık için belirlenen boya gelmesiyle bu geceden itibaren ağlarını atabilecek. Sona eren hamsi avı yasağıyla tezgahların yakında dolması bekleniyor.
Hamsinin boyunun avcılık için yasal sınır olan 9 santimetrenin altında olması sebebiyle av yasağı getirilmişti.
3 haftalık yasak bu gece bitiyor
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kararıyla İstanbul Boğazı ve Karadeniz'in büyük bölümünde hamsi avcılığı durduruldu.
Yaklaşık 3 hafta süren yasağın sonuna gelindi. Balıkçılar hamsi için yeniden 'vira bismillah' demeye hazırlanıyor.
Fiyatların düşmesi bekleniyor
Tüketici de yasak boyunca buzhanelerden piyasaya sürülen ve fiyatı yüksek olan hamsinin ucuzlamasını bekliyor.
30-35 lira seviyesinde satılan hamsinin yasağın kalkmasıyla birlikte 15-20 TL civarına düşmesi tahmin ediliyor.
Avlanma standartlarına ulaşan hamsi yasağın sona ermesiyle balıkçıların ağlarını dolduracak. Ardından da önce tezgahlardaki sonra da sofralardaki yerini alacak.