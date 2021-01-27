İstanbul'dan Rusya'nın Kavkaz Limanı'na gitmek için yol alan Panama bandıralı gemi, Riva açıklarında arızalandı.

"Petra Star" adlı kargo gemisinin kaptanı yardım çağrısında bulundu. Karaya doğru sürüklen gemi kıyıya yakın bir yerde demir attı.

İstanbul'dan Rusya'ya giden kargo gemisi makine arızası nedeniyle karaya oturdu. Kıyı emniyetine bağlı kurtarma ekipleri bölgeye sevkedildi. pic.twitter.com/WE9UiU1iwl — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 27, 2021

Makine arızası bildirilen gemiyi kurtarmak için olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

190 metre uzunluğunda, 26 bin 828 grostonluk gemiyi kurtarmak için, bir kara tahliyesi gemisi ile 2 römorkörün çalışmaları sürüyor.

[Fotoğraf: AA]

İstanbul Valiliği: Gemi, karaya oturmamıştır

İstanbul Valiliği, karaya sürüklenen gemiyle ilgili bilgi paylaştı:

"Tekirdağ Limanı'ndan Rusya’nın Kavkaz Limanı’na gitmekte olan Panama bayraklı PETRA STAR isimli boş kuru yük gemisi, bugün saat 16.55’te makine arızası yaparak Yön Burnu açıklarında sürüklenmeye başlamıştır.

Makinesi çalışır durumda olan gemi, bu saat itibariyle karaya oturmamıştır. Kara tahlisiye ekiplerimiz olay bölgesinde hazır durumdadır"