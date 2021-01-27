Kar yağışının başlamasıyla D-100 kara yolunun Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Elmalık mevkileri beyaza büründü.

[Fotoğraf: AA]

Sürücüler zor anlar yaşadı

Bölgenin Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi 1,2,3 ve Tünel mevkisinde de etkisi artıran kar yağışı nedeniyle sürücüler, karla kaplanan yolda yavaş ve dikkatli ilerliyor.

Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yürütürken, trafik polisleri sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

[Fotoğraf: AA]

Öte yandan, Bolu ve Düzce kent merkezlerinde de yer yer karla karışık yağmur etkisini gösteriyor.