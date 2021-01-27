Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 19:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu Dağı'nda kar sürücüler zor anlar yaşattı
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oldu. Sürücüler trafikte güçlükle ilerledi.
Kar yağışının başlamasıyla D-100 kara yolunun Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Elmalık mevkileri beyaza büründü.
[Fotoğraf: AA]
Sürücüler zor anlar yaşadı
Bölgenin Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi 1,2,3 ve Tünel mevkisinde de etkisi artıran kar yağışı nedeniyle sürücüler, karla kaplanan yolda yavaş ve dikkatli ilerliyor.
Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yürütürken, trafik polisleri sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
[Fotoğraf: AA]
Öte yandan, Bolu ve Düzce kent merkezlerinde de yer yer karla karışık yağmur etkisini gösteriyor.
Etiketler: Kar Yağışı Hava Durumu Meteoroloji
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