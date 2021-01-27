Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 21:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te 41 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bitlis'in Tatvan ilçesinde 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçede göçmenlere yönelik denetim yapıldı. Bu kapsamda 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Açıklamada, kentte ve çevresinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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