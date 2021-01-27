Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 22:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Uçuruma yuvarlanan ineği kurtarmak için seferber oldular
[Fotoğraf: İHA]
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde, bahçede otlarken uçuruma yuvarlanan inek itfaiye, AFAD ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
Vakfıkebir ilçesine bağlı Hamzalı Mahallesi'nde uçuruma yuvarlanan ineğin sahipleri, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Vakfıkebir İtfaiye Grup Amirliğinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile AFAD ekipleri sevk edildi.
Uçurumun kenarında kalan ineğe ulaşan ekipler, ineği bulunduğu yerden kurtarmak için çalışma başlattı.
Halatlarla bağlanan inek itfaiye, AFAD ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Kurtarılan inek sahibine teslim edildi.
Etiketler: AFAD
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