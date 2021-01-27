Turgutlu Mahallesi'nde Hüseyin ve Ali Şahan'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından sündürüldü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.