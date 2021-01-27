Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 23:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da yangın: Ahşap ev küle döndü
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, iki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.
Turgutlu Mahallesi'nde Hüseyin ve Ali Şahan'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından sündürüldü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Etiketler: Yangın
Sıradaki Haber
Bitlis'te teröristlerin toprağa gömdüğü 450 pil bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz