En çok etkilenen ilçelerden Kabadüz'ün Belediye Başkanı Yener Kaya, rüzgarın etkisinin hala sürdüğünü, şimdiye kadar 5 evin çatısının zarar gördüğünü söyledi.

İlçe geneline elektrik verilemediğini aktaran Kaya, ekiplerin hatları onarmak için yoğun çaba sarf ettiğini belirtti.

Kaya, belediye ekiplerinin hasar tespiti için sahada çalışmalarını sürdürdüğü kaydetti.

Evleri zarar görenlere geçmiş olsun dileklerini ileten Kaya, vatandaşların dikkatli olması çağrısında bulundu.

Öte yandan şiddetli rüzgar, Gölköy ve Gürgentepe ilçelerinde de hasara yol açtı.