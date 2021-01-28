Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 01:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sahte altın satan 3 şüpheli yakalandı
Ordu'da sahte altın satarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İkizce ilçesinde Ü.T, E.A. ve A.T'nin sahte altın satarak kuyumcuları dolandırdıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda, tespit edilen şüpheliler belirlenen adreslerinde yakalandı. Operasyonda sahte bileziklere el konuldu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi, daha sonra Ünye Adliyesine sevk edildi.
Şüpheliler, mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Dolandırıcılık
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