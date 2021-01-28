Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Çanakkale, Balıkesir, Erzurum, Iğdır, Gaziantep, Kilis ve Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.