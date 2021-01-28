Van emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Van’ın merkez ilçelerinde son bir ayda meydana gelen 17 hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalarda incelenen güvenlik kameralarında, 4 şahsın olay yerine kiraladıkları araç ile geldiklerini belirleyerek, kimliklerini tespit etti.

Kiraladıkları araçla sokağa çıkma kısıtlaması sırasında İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi’nde görülen şüphelilerden İ.Ö. ve N.İ. polis ekipleri tarafından yakalanırken, diğer şüpheliler U.T. ve Ç.T. de aynı gün sokağa çıkma kısıtlaması sırasında Cumhuriyet Caddesi ara sokaklarında yakalandı.

Araçta yapılan aramada, 2 adet tabanca, 7 adet fişek ve 21 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı, çalınan su sayaçlarının bir kısmı da mağdurlara teslim edildi.

