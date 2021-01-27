Çanakkale'de sabah saat 07.00 sıralarında 112 Acil'i arayan Nursel Meracıoğlu, aracıyla Ayvacık ilçesine bağlı Dibekli köyüne giderken, yolla aynı seviyede olan Ayvacık Barajı sularına kapıldığını bildirdi.

Çanakkale'de bir aracın sele kapıldığı ihbarı üzerine

ekipler Ayvacık Barajı'nda arama kurtarma çalışmalarına başladı. Olayın ayrıntılarını @trthaber muhabiri Altuğ Acer aktardı.https://t.co/UAnG3NkH5X pic.twitter.com/EX4rMcjvBe — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 27, 2021

Kapanan telefonu geri arayan 112 Acil ekipleri, kadına ulaşamayınca bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekiplerini sevk etti.

İçinde 2 kişi olabilir

Ekipler, yolun bir kısmının yükselen su altında kaldığını görünce arama-kurtarma çalışması başlattı. Bölgeye ayrıca Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ile iş makinesi istendi.

İçinde 2 kişinin bulunduğu bir araç aranıyor. Jandarma ekipleri, Dibekli köyünde kadını tanıyan olup olmadığını araştırıyor.