Kahramanmaraş'tan Mersin’e gelen kuyumcu kuryeleri C.C. ve M.T. kalacakları otel önünde maskeli ve silahlı 2 şüpheli tarafından gasbedilmek istendi.

2 kişi tutuklandı

Kuryeler, içerisinde yaklaşık 2 milyon 700 bin liralık altın bulunan çantayı gasbetmek isteyen 2 kişiye engel oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerine haber verdi.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıların D.İ. ve Ö.Ş, onlara yardım edenlerin de H.Ş, N.Z, M.A, A.K, T.F. ve M.F. olduğunu tespit etti.

Operasyonla gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan D.İ. ve Ö.Ş. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.