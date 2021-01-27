Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 10:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Altın taşıyan kuryeleri gasbetmek isteyen 2 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, yaklaşık 2 milyon 700 bin liralık altın taşıyan kuyumcu kuryelerini gasbetmek isteyen 8 zanlı gözaltına alındı, 2 şüpheli tutuklandı.
Kahramanmaraş'tan Mersin’e gelen kuyumcu kuryeleri C.C. ve M.T. kalacakları otel önünde maskeli ve silahlı 2 şüpheli tarafından gasbedilmek istendi.
2 kişi tutuklandı
Kuryeler, içerisinde yaklaşık 2 milyon 700 bin liralık altın bulunan çantayı gasbetmek isteyen 2 kişiye engel oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerine haber verdi.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıların D.İ. ve Ö.Ş, onlara yardım edenlerin de H.Ş, N.Z, M.A, A.K, T.F. ve M.F. olduğunu tespit etti.
Operasyonla gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan D.İ. ve Ö.Ş. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Hırsızlık
Sıradaki Haber
Otomobil jantından 14 kilo uyuşturucu çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz