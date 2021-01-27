Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Güvenlik Korucularının katıldığı ve örgütün kış üslenmesine yönelik düzenlenen "Eren-5 Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Hasan Gök operasyonu" kapsamında Mardin kırsalında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan 53 adet sığınak ve 62 edet depo tespit edildi.

Bu sığınak ve depolarda: mazot nitrak karışımı el yapımı patlayıcı (EYP), hazır EYP, plastik patlayıcı, EYP yapımında kullanılan malzemeler, kalaşnikof piyade tüfeği, uzaktan komutalı ateşleme düzeneği, güneş paneli, çok sayıda mühimmat, örgütsel döküman ve sağlık ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, sığınak ve depolar imha edildi.