Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İstiklal ve Hoşnudiye mahallelerindeki daha önce kumar oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen iki dernek lokaline baskın düzenledi.

Baskında sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynadıkları tespit edilen 63 kişiye toplam 282 bin 618 lira ceza kesildi.

Dernek sorumluları hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ile "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak"tan adli işlem yapıldı.