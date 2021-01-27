Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince POS tefeciliği yapanlara operasyon yapıldı.

Bey Mahallesi'ndeki bir pasajın içinde bulunan kuyumcu işletmesine baskın düzenleyen ekipler, alacak-verecek kayıtlarının bulunduğu 6 defter, 1 senet, çeşitli banka ve kişilere ait 55 kredi kartları, 2 kaşe, farklı kişilere ait 19 vekaletname, 5 cep telefonu ile 198 slip ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.