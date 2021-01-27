Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 09:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te 'POS tefeciliği' yapanlar yakalandı
Gaziantep'te, POS cihazıyla tefecilik yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince POS tefeciliği yapanlara operasyon yapıldı.
Bey Mahallesi'ndeki bir pasajın içinde bulunan kuyumcu işletmesine baskın düzenleyen ekipler, alacak-verecek kayıtlarının bulunduğu 6 defter, 1 senet, çeşitli banka ve kişilere ait 55 kredi kartları, 2 kaşe, farklı kişilere ait 19 vekaletname, 5 cep telefonu ile 198 slip ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.
Etiketler: Kaçakçılık
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