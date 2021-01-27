Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 09:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da kar ve soğuk hava uyarısı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Kentte hava sıcaklıklarının 10 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'da hava sıcaklığında 10 dereceye varan düşüş bekleniyor. Düşüşle birlikte yağışların kar ve karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Kar yağışının Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde sabah yoğun olması bekleniyor. Sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağı bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli kar ve rüzgar nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Öte yandan Silivri'nin yüksek kesimlerinde sabahtan itibaren kar yağışı başladı. İlçe merkezinde ise karla karışık yağmur görülüyor.
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