Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 08:44Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da yön tabelası yola devrildi, araçlar kaza yaptı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da TEM Hasdal- Göktürk bağlantı yolunda yön tabelası yola devrildi. Tabeladan kaçmak isteyen araçlar kaza yaparken trafikte uzun kuyruklar oluştu.
TEM Hasdal- Göktürk bağlantı yolunda sabah erken saatlerde, şiddetli rüzgarın etkisiyle yön tabelası devrildi.
[Fotoğraf: DHA]
Yola devrilen tabeladan kaçmak isteyen iki araç kaza yaptı.
Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Tabelanın kaldırılması için çalışmalar sürerken, trafikte de uzun araç kuyrukları oluştu.
Etiketler: İstanbul Trafik Trafik Kazası
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