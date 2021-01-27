Fırtına çatıları uçurdu, ağaç ve direkleri devirdi
Şiddetli rüzgar, yurdun büyük bölümünde etkili oluyor. Birçok kentte, binaların çatıları uçtu, aydınlatma direkleri ile ağaçlar yollara ve araçların üzerine devrildi. Direklerin zarar görmesiyle elektrik kesintileri de yaşandı.
Manisa'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Fırtına nedeniyle, enerji iletim hatları koptu, bazı trafolarda arıza oluştu.
Kentin önemli bölümünde elektrik kesintisi yaşandı.
Yunusemre ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bir işletmenin çatısı, şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden sökülerek caddeye düştü. Herhangi birinin yaralanmadığı olayda cadde trafiğe kapatıldı.
Çatı yola uçtu
Şehzadeler ilçesi Turgutlu Caddesi'nde de bir işletmenin çatısı yola düştü. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, her iki adreste de caddeye düşen çatı malzemelerini kaldırmak için çalışma başlattı.
Direk ve ağaçlar devrildi
Mimar Sinan Bulvarı, Tarzan Bulvarı, Erler Caddesi, Çamlık Sokak'ta aydınlatma direkleri ve ağaçlar yola ve park halindeki otomobillerin üzerine devrildi.
İzmir
İzmir'de sağanak etkili oluyor. Kentin bazı cadde ve sokaklarında su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.
İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, yollarda oluşan su birikintilerini tahliye etmek için çalışma başlattı.
Ağaç, elektrik tellerinin üstüne devrildi
Bornova ilçesi 7320 Sokak'ta da rüzgar nedeniyle bir ağaç elektrik tellerinin üzerine devrildi.
Tellerde oluşan hasar yüzünden bazı sokaklarda elektrik kesintileri meydana geldi.
İtfaiye ekipleri devrilen ağacı keserek tellerin üzerinden kaldırdı.
Denizli'de lodosun etkisiyle bir evin çatısı uçtu
Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan tek katlı evin çatısı lodos nedeniyle uçtu.
Bir telefon direğinin kırılmasına ve elektrik tellerinin kopmasına neden olan çatı, yaklaşık 10 metre ileride park halindeki iki otomobilin üzerine düştü.
Araçlarda hasara neden olan çatı, vinç yardımıyla kaldırıldı.
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