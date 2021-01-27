Manisa'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Fırtına nedeniyle, enerji iletim hatları koptu, bazı trafolarda arıza oluştu.

Kentin önemli bölümünde elektrik kesintisi yaşandı.

[Fotoğraf: AA]

Yunusemre ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bir işletmenin çatısı, şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden sökülerek caddeye düştü. Herhangi birinin yaralanmadığı olayda cadde trafiğe kapatıldı.

[Fotoğraf: AA]

Çatı yola uçtu

Şehzadeler ilçesi Turgutlu Caddesi'nde de bir işletmenin çatısı yola düştü. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, her iki adreste de caddeye düşen çatı malzemelerini kaldırmak için çalışma başlattı.

[Fotoğraf: AA]

Direk ve ağaçlar devrildi

Mimar Sinan Bulvarı, Tarzan Bulvarı, Erler Caddesi, Çamlık Sokak'ta aydınlatma direkleri ve ağaçlar yola ve park halindeki otomobillerin üzerine devrildi.

[Fotoğraf: AA]

İzmir

İzmir'de sağanak etkili oluyor. Kentin bazı cadde ve sokaklarında su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, yollarda oluşan su birikintilerini tahliye etmek için çalışma başlattı.

[Fotoğraf: AA]

Ağaç, elektrik tellerinin üstüne devrildi

Bornova ilçesi 7320 Sokak'ta da rüzgar nedeniyle bir ağaç elektrik tellerinin üzerine devrildi.

Tellerde oluşan hasar yüzünden bazı sokaklarda elektrik kesintileri meydana geldi.

İtfaiye ekipleri devrilen ağacı keserek tellerin üzerinden kaldırdı.

[Fotoğraf: AA]

Denizli'de lodosun etkisiyle bir evin çatısı uçtu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan tek katlı evin çatısı lodos nedeniyle uçtu.

[Fotoğraf: AA]

Bir telefon direğinin kırılmasına ve elektrik tellerinin kopmasına neden olan çatı, yaklaşık 10 metre ileride park halindeki iki otomobilin üzerine düştü.

Araçlarda hasara neden olan çatı, vinç yardımıyla kaldırıldı.

[Fotoğraf: AA]