İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal oldu
Fırtına, deniz ulaşımını da olumsuz etkiliyor. İDO ve BUDO'nun bazı seferleri, olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi.
Yurdun birçok bölümünde şiddetli rüzgar etkili oluyor.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) de internet sitesinden, bazı seferlerinin olumsuz hava koşulları sebebiyle gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.
İDO'nun iptal olan seferleri:
07:45 Kabataş-Kadıköy-Bursa
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) de bazı seferlerinin gerçekleştirilemeyeceğini açıkladı.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
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