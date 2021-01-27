Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 03:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da 13 adrese DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
[Fotoğraf: AA ]
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 4 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi, 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyona, özel harekat polisleri de destek verdi.
İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı olduğu şüphesiyle 9 kişiyi yakalamak için gece yarısı operasyon başlattı.
[Fotoğraf: AA]
Başakşehir, Esenyurt, Esenler ve Küçükçekmece'de 13 adrese, özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.
[Fotoğraf: AA]
Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde aramalar yapıldı.
[Fotoğraf: AA]
Yakalanan zanlılar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
[Fotoğraf: DHA]
Şüphelilerin, geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde DEAŞ terör örgütü saflarında yeraldıkları, eleman temini, maddi menfaat ve lojistik destek sağlamaya çalıştıkları iddia ediliyor.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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