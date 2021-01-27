Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 01:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 253 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kocaeli'de ekipler, koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 253 kişiye para cezası uyguladı. Denetimlerde ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 153 şüpheli de yakalandı.
Kocaeli'de COVID-19 salgınının yayılmasına yönelik denetimler sürdürülüyor.
Kentte dün 1064 iş yeri denetlendi, 18 bin 190 kişi kontrol edildi.
Denetimlerde, sosyal mesafe kuralına uymayan 7, karantina tedbirine uymayan 2, maske takmayan 99, yasaklanan yerde sigara içen 40, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 102 kişi ile izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 2, koronavirüs tedbirlerine uymayan 1 iş yeri sahibine para cezası kesildi.
Ayrıca denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 153 şüpheli yakalandı.
Trafik kontrollerinde ise 1485 araç denetlendi.
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