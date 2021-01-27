Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 00:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı çift öldü
[Fotoğraf: AA]
Sinop’un Boyabat ilçesinde yaşlı çift, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek yaşamını yitirdi.
Esentepe Mahallesi’nde oturan Yaşar ve Keziban Şişli'den haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Kapıyı kırarak eve giren ekipler, yaşlı çifti hareketsiz buldu. Sağlık ekipleri, çiftin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek öldüğünü belirledi.
Cenazeler, incelemenin ardından 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Soba Zehirlemesi
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