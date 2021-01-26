Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 22:51Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Edirne’de kar yağışı başladı
[Fotoğraf: İHA]
Edirne'nin Balkanlara açılan sınır kapısı Hamzabeyli’de ve yakın köylerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan'a sınır köylerinde başlayan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı. Etkili olan kar yağışıyla birlikte her yer beyaza bürünmeye başladı.
Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Etiketler: Kar Yağışı
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