Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 22:00Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kocaeli'de silahlı saldırı: 2 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yahyakaptan Mahallesi Akkavaklar Caddesi üzerinde bir iş merkezinin otoparkında A.İ.A., henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından tabancayla kolundan vuruldu.
Bu esnada otoparkta bulunan M.Ü.O. da kalçasından yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kocaeli Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri bir otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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