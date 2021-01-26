Yahyakaptan Mahallesi Akkavaklar Caddesi üzerinde bir iş merkezinin otoparkında A.İ.A., henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından tabancayla kolundan vuruldu.

Bu esnada otoparkta bulunan M.Ü.O. da kalçasından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kocaeli Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri bir otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

