Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 21:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Çayırova kesiminde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Şekerpınar mevkiinde, İstanbul yönüne giden Sefa D.'nin kullandığı hafif ticari araç, Demircan Y. idaresindeki otomobil ve Hasan Ş. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücüler ve yanlarında bulunan 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü Demircan Y. ve eşi Fatma Y, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.
Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde trafik akışı yarım saat tek şeritten kontrollü sağlanırken, uzun araç kuyruğu oluştu. Ulaşım, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 22:42
- 22:30
- 22:06
- 21:55
- 22:11
Sıradaki Haber
Bursa'da 3 traktör çalan şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz