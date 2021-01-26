Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 21:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da 3 traktör çalan şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Gemlik ilçesinde traktör çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Polis ekipleri, ilçede iki hafta içinde çalınan üç traktörün hırsızlık zanlısının bulunması için çalışma başlattı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, zanlının kimliğini belirledi.
Çaldığı traktörlerden biriyle Demirtaş ilçesinde yakalanan H.B., söz konusu 3 traktörü çaldığını ve birini sattığını itiraf etti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Etiketler: Hırsızlık
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