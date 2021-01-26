Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 20:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuşadası'nda evde çıkan yangında bir kişi öldü
Aydın'da, müstakil bir evde çıkan yangında, bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Karova Mahallesi'nde müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında Mesut Altunbaca (42) hayatını kaybetti, annesi Aysel Altunbaca (64) yaralandı.
Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan yaralı kadın 112 Acil Sağlık ekiplerince Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayatını kaybeden Mesut Altunbaca'nın yürüme güçlüğü çektiği öğrenildi.
Etiketler: Yangın
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