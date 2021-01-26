Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 18:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'ta 3 turisti yaralayan şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Beşiktaş'ta, yabancı uyruklu 2'si kadın 3 kişiyi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Gözaltında tutulduğu İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Hasan Hüseyin Y'nin, soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alındı.
Başsavcılıktaki ifadesinde, olayı neden yaptığını bilmediğini söylediği öğrenilen şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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