Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddes’nde, akli dengesi bozuk olduğu öğrenilen kağıt toplayıcı bir şahıs, yolda yürüyen Rus Aleksandra V., Aleksandra R. ve Maxim M. isimli 3 turiste henüz bilinmeyen nedenle saldırdı.

Saldırgan şahıs 3 kişiyi çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonunda H.H.Y. isimli şahıs yakalandı. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği’ne götürülen zanlının yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

