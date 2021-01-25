Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 16:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de tedbirleri ihlal edenlere 234 bin 900 lira ceza
Denizli'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tedbirler ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 261 kişiye 234 bin 900 lira para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 18-24 Ocak'ta yapılan kontrollerde maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 19 kişiye 17 bin 100 lira ceza kesildi.
Hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 121 kişiye 108 bin 900 lira, hafta sonu kısıtlamayı ihlal eden 121 kişiye de 108 bin 900 lira ceza uygulandı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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