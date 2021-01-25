İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 18-24 Ocak'ta yapılan kontrollerde maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 19 kişiye 17 bin 100 lira ceza kesildi.

Hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 121 kişiye 108 bin 900 lira, hafta sonu kısıtlamayı ihlal eden 121 kişiye de 108 bin 900 lira ceza uygulandı.

