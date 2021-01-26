Atlı kızaklar Muş’taki besicilerin en büyük destekçisi
Muş’ta, çetin kış şartlarında hayvanlarını beslemek isteyen besicilerin en büyük destekçisi atlı kızaklar oldu.
Kar kalınlığının bir metreyi bulduğu ve gece hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye düştüğü Muş’ta, besiciler hayvanlarına yem götürürken atlı kızaklardan yardım alıyor.
Varto ilçesindeki Doğanca köyünde besiciler, atlı kızaklarla çekerek götürdükleri ot, saman ve arpayı 2 kilometre ötedeki hayvanlarına karın üzerinde veriyor.
“Atlar en büyük yardımcımız”
Köydeki besicilerden Çağdaş Tural, atların değerinin bilinmesi gerektiğini vurguladı:
“Atları kızaklara alıştırıyoruz. Onlar olmasa yığınlardan otu mecbur sırtlayarak buraya getireceğiz. Bu da çok zahmetli bir iş. O yüzden atlar en büyük yardımcılarımız. Başka yerlerde çoğu zaman görüyoruz, atları kullanıyorlar sonra kışın bakma durumları olmadığı için serbest bırakıyorlar. Onlar da yabani hayvanlara ve kurtlara yem oluyor.”
Gece sıfırın altında 30 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle su kaynaklarının buz tuttuğunu söyleyen besiciler, hayvanların su içmesi için donan kaynakları da kürekle kırıyor.
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