Kar kalınlığının bir metreyi bulduğu ve gece hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye düştüğü Muş’ta, besiciler hayvanlarına yem götürürken atlı kızaklardan yardım alıyor.

Varto ilçesindeki Doğanca köyünde besiciler, atlı kızaklarla çekerek götürdükleri ot, saman ve arpayı 2 kilometre ötedeki hayvanlarına karın üzerinde veriyor.

[Fotoğraf: İHA]

“Atlar en büyük yardımcımız”

Köydeki besicilerden Çağdaş Tural, atların değerinin bilinmesi gerektiğini vurguladı:

“Atları kızaklara alıştırıyoruz. Onlar olmasa yığınlardan otu mecbur sırtlayarak buraya getireceğiz. Bu da çok zahmetli bir iş. O yüzden atlar en büyük yardımcılarımız. Başka yerlerde çoğu zaman görüyoruz, atları kullanıyorlar sonra kışın bakma durumları olmadığı için serbest bırakıyorlar. Onlar da yabani hayvanlara ve kurtlara yem oluyor.”

[Fotoğraf: İHA]

Gece sıfırın altında 30 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle su kaynaklarının buz tuttuğunu söyleyen besiciler, hayvanların su içmesi için donan kaynakları da kürekle kırıyor.