Sultangazi'de kimliği belirsiz 3 kişi, bıçakla tehdit ettikleri sürücü Enis Taşkıran'ı otomobilinden indirdi. Şüpheliler, gasp ettikleri otomobile binerek kaçtı.

Şüpheliler bir süre sonra yakıtı biten otomobile benzin yerine mazot koydu. Hareket etmeyince de çağırdıkları çekici ile otomobili götürdüler.

Otomobili gasp edilen Enis Taşkıran, "Benim aracımı Sultangazi'de bıçakla zorla çalarak götürdüler. Aracımın benzini bitinc yanlışlıkla mazot koyuyorlar. Sonra çekici çağırıp alıp götürüyorlar. Aracımın Bursa tarafına götürüldüğünü öğrendim" dedi.