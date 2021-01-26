Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 17:23Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gasp ettikleri otomobile benzin yerine mazot koyan şüpheliler yolda kaldı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Sultangazi’de, 3 kişi iddiaya göre bıçak tehdidiyle sürücüsünü indirdikleri otomobili gasp etti. Şüpheliler, yakıtı biten otomobile benzin yerine mazot koyunca yolda kaldılar. Gaspçılar, çağırdıkları çekiciyle otomobili götürdü.
Sultangazi'de kimliği belirsiz 3 kişi, bıçakla tehdit ettikleri sürücü Enis Taşkıran'ı otomobilinden indirdi. Şüpheliler, gasp ettikleri otomobile binerek kaçtı.
Şüpheliler bir süre sonra yakıtı biten otomobile benzin yerine mazot koydu. Hareket etmeyince de çağırdıkları çekici ile otomobili götürdüler.
Otomobili gasp edilen Enis Taşkıran, "Benim aracımı Sultangazi'de bıçakla zorla çalarak götürdüler. Aracımın benzini bitinc yanlışlıkla mazot koyuyorlar. Sonra çekici çağırıp alıp götürüyorlar. Aracımın Bursa tarafına götürüldüğünü öğrendim" dedi.
Son Haberler
- 18:17
- 18:06
- 18:05
- 17:58
- 17:56
Sıradaki Haber
Kış lastiği denetimlerinde 17 bin kişiye ceza uygulandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz