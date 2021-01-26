İstiklal Mücadelesinin kırılma noktasına adını yazdıran, Doğu Anadolu'da kazandığı zaferlerle milletin gönlünde yer eden asker ve devlet adamı Kazım Karabekir, Kars’ta düzenlenen törenle anıldı.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle az sayıda katılıma izin verilen anma programında Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ve bazı kurum amirleri yer aldı.



Kazım Karabekir, Kurtuluş Savaşı boyunca Doğu Cephesi komutanlığı yaptı. Karabekir Paşa, 15 Kasım 1920'de Ermeni ordusunu büyük bir bozguna uğrattı. Rus Sovyet Sosyalist Federe Cumhuriyeti'yle de Kars Antlaşması görüşmelerini yürüttü. Doğu Anadolu'da kazandığı zaferlerle milletin gönlünde yer eden Karabekir Paşa, 66 yıllık hayatında kazandığı sayısız zaferlerle “Alçıtepe Kahramanı” ve “Şark Fatihi” ünvanına sahip oldu.