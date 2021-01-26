Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 16:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara Valiliğinden fırtına uyarısı
Ankara Valiliği, kent genelinde bugün ve yarın etkili olması beklenen fırtınaya karşı uyarıda bulundu.
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde bu akşam ve yarın rüzgarın fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
İlimiz genelinde, akşam saatlerinden itibaren 26 Ocak Salı ve— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) January 26, 2021
27 Ocak Çarşamba günü rüzgarın fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden oluşabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. pic.twitter.com/gilOfidHNu
Valilik, kentte yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşlara şu uyarıyı yaptı:
"Ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelerle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
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