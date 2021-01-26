Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 17:09Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Dedektörle define arıyorlardı, jandarmaya yakalandılar
[Fotoğraf: DHA]
Çanakkale'de ormanlık alanda dedektör ile define arayan 4 kişiyi jandarma suçüstü yakaladı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kızılkeçeli Köyü mevkisindeki ormanlık alanda park halinde bir araç görünce arama başlattı.
Aramada ormanlık alanda dedektör ile define arayan C.K., U.F, B.A. ve Ş.E. suçüstü yakaladı.
Şüpheliler ile birlikte 2 dedektör, Glock marka ruhsatsız tabanca,13 fişek, 1 lazer noktalıyıcı, dedektör başlığı, kulaklık, batarya, şarj adaptörü ve keser ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Etiketler: Kaçak Kazı
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