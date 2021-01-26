Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 16:31Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kocaeli'de deri üzerine yazılmış İncil ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde jandarmanın bir otomobilde yaptığı aramada, deri üzerine yazılmış İncil ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskihisar Feribot İskelesi'ne giriş yapılan alanda yol kontrolü sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdu.
Araçta yapılan aramada, torpido gözüne gizlenmiş deri üzerine yazılmış İncil ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
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