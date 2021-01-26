Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 16:28Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul için AKOM'dan kar uyarısı
Yarın öğle saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden yeni bir soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi'ne giriş yapması bekleniyor. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul’da kar yağışı uyarısı yaptı.
AKOM verilerine göre hızla soğuyan hava nedeni ile yarın öğlen kent genelinde karla karışık yağmur, şehir merkezi dışında kalan Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos bölgelerde ise hafif kar yağışlarının yaşanacağı tahmin ediliyor.
Sıcaklık 8-12 derece birden azalacak
AKOM'dan şu uyarılar yapıldı:
"İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde ılık ve yağışlı hava etkili olmaya devam ederken çarşamba öğle saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden yeni bir soğuk havanın kentin genelinde etkisini göstermesi tahmin ediliyor. Kuzeyden taşınacak soğuk havanın etkisiyle halihazırda 15 derece olan sıcaklıklar, 8 ile 12 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyecek.”
Etiketler: Hava Durumu İstanbul Kar Yağışı
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