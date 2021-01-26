24 Ocak’ta Afrika’nın Nijerya açıklarında “Mozart” isimli geminin silahlı korsanların saldırısına uğradığı olayda, 19 kişilik mürettebattan 1 kişi öldürülmüş ve 15 Türk denizci de kaçırılmıştı.

Kaçırılan mürettebattan haber beklenirken, açık denizlerde ticari faaliyet yürüten gemilerin korsan faaliyetlerinden nasıl korunacağı gündeme geldi.

“Gemilerde panik odası olmalı”

Emekli Emniyet Müdürü ve deniz güvenliği uzmanı Yesugay Aksakal, saldırı anlarında saklanmak için gemilerde panik odasının bulunmasının iyi bir önlem olduğunu söyledi:

“Gemilerde 'panik odası' çok gerekli hale gelecek. Maliyet dolayısıyla birçok gemide bu yok ancak geminin kaçırılmasıyla, panik odasının yaptırılması bakıldığında daha ucuz. Bu panik odalarının olmazsa olmazı korunaklı olması ve ilk yardım çantalarının bulunmasıdır. Belirli düzeyde erzak olması da gerekiyor. En önemlisi de iletişim araçlarının bulunması gerekiyor. Telsiz sistemi, iletişim sistemlerinin kurulması öncelikli olan şeylerdir.”

2020 yılında bölgede 135 personel kaçırıldı

Nijerya açıklarındaki korsan faaliyetlerinin her geçen gün arttığını vurgulayan Emekli Deniz Kıdemli Albay ve deniz güvenliği uzmanı Hakan Güngör, 2020 yılında bu bölgede 192 olay meydana geldiğini ve 135 personelin kaçırıldığını hatırlattı.

Bölgedeki güvenlik zafiyetinin korsan faaliyetlerinin gerçeklemesine neden olduğunu vurgulayan uzmanlar, bunun engellenmesi için Birleşik Deniz Kuvveti oluşturulması ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.