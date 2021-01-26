Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 16:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Antalya'da vaka sayılarında yüzde 80 düşüş
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Antalya'da salgın kısıtlamaları ve denetimler sonuç verdi. Son üç hafta içinde vaka sayılarında yüzde 80 düşüş yaşandı. "Hayat Eve Sığar" uygulamasında kırmızının yerini mavi ve yeşil almaya başladı.
Salgında vaka sayılarının zirve yapmasının ardından tedbirler sıkılaştırıldı.
Denetimlerin de artırılmasıyla birçok ilde vaka sayıları düştü.
Antalya 8 Aralık 2020 tarihinde vaka sayılarında zirveyi gördü. Son üç hafta içinde ise vaka sayılarında yüzde 80 düşüş yaşandı.
Kırmızı renkler, yeşil ve maviye döndü
Bu durum, Hayat Eve Sığar uygulamasındaki yoğunluk haritasına da yansıdı.
Kırmızı alanların yerini düşük riski simgeleyen yeşil ve mavi renkler almaya başladı.
Vakaların düşmesi en çok turizm sektörünü mutlu etti.
Yeni sezon için rezervasyonların alınmaya başladığı bugünlerde kente olan ilgi arttı. Hava yolu şirketleri sezon için ek seferler koymaya başladı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Antalya
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