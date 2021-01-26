Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 16:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Otobüsçülerin tartışması arbedeye dönüştü
Bartın’da halk otobüsü şoförleri ve dolmuşçular arasında çıkan kavgayı polis göz yaşartıcı gazla ayırdı. O anlar kameraya yansıdı.
Bartın Kemerköprü meydanında meydana gelen olayda, halk otobüsü servis şoförleri ile Esenyurt dolmuş şoförleri arasında hat ve yolcu yüzünden tartışma çıktı.
Kısa sürede arbedeye dönüşen kavga nedeniyle olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Tekme ve yumruklarla birbirine giren şoförleri polis ekipleri göz yaşartıcı gaz sıkarak ayırdı.
Olayda 2 kişi yaralanırken kavgaya karışan 11 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Trafik
Son Haberler
- 18:30
- 18:21
- 18:06
- 18:05
- 17:58
Sıradaki Haber
Aç tilkiyi böyle besledi: Herkes rızkını yer
Yükleniyor lütfen bekleyiniz